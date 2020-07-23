الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات في الساحل الغربي باليمن لليوم العاشر على التوالي

الخميس 23 يوليه 2020

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف الهلال الأحمر الإماراتي، واصلت الهيئة لليوم العاشر على التوالي توزيع المساعدات الغذائية في الساحل الغربي والتي بدأتها قبل عشرة أيام في مديرية الخوخة مواصلة قوافل العطاء طريقها إلى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، فقد استهدفت فرق الإغاثة التابعة لهيئة الهلال بالساحل 500 أسرة فقيرة من سكان قرى "الجاح والمرازيق وقرية الصفارية والشواذل وقرية القباصية".



هذه القرى تقع على خط التماس التي تتعرض للقصف اليومي المتكرر من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

الجدير ذكره أن هذه المساعدات ركزت على 3500 نسمة يعيشون في حالة من الفقر والحاجة الملحة للغذاء بعد أن دمرت مليشيا الانقلاب مصادر دخلهم التي يحصلون عليها من مزارعهم التي قامت بزراعتها بالالغام، وشواطئ الصيد التي أصبحت مفخخة بالالغام العائمة.

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هذا الدعم يأتي مواصلة للحملة الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المواطنين في المناطق الريفية والنائية واستمراراً لتدفق المساعدات الإغاثية والإيوائية للأسر المتضررة بالمديرية المحررة.

وأعرب المستفيدون من المساعدات الإنسانية بمديرية حجر عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لهم عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وقد سيّرت الهيئة في وقت سابق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية لمخيمات النازحين بالوعرة والعليلي والجحيبر والاحواش بمديرية الخوخة ومخيم النازحين بقرية غليفقة والدريهمي تقدر 120 طناً من المساعدات الغذائية الضرورية.