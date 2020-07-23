شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 سجلت البرازيل عدداً قياسياً لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات 67 ألفا و860 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة في العاصمة برازيليا.

وبشكل إجمالي، بلغ عدد الإصابات في البلاد أكثر من 2.2 مليون إصابة. Advertisements وتوفي ما لا يقل عن 82 ألفا و771 شخصا بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا. والبرازيل حاليا واحدة من البؤر الساخنة في العالم لجائحة كورونا. ويعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى كثيراً بسبب عدم كفاية الاختبارات التي تجريها البلاد البالغ عدد سكانها 210 مليون نسمة.

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