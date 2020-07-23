أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا لليوم التاسع توالياً

الخميس 23 يوليه 2020

سجّلت الولايات المتّحدة أمس الأربعاء، لليوم التاسع على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز لغاية الساعة 20,30 من مساء أمس الأربعاء (00,30 ت غ الخميس) أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3,9 مليون إصابة، بينها 63,967 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 1059 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 142,942 وفاة، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

بالمقابل فإنّ أكثر من 1,2 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

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وهو اليوم التاسع على التوالي، الذي تسجّل فيه الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين وصلت إلى 77,638 إصابة جديدة.

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وأمس الأربعاء ناهز إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في كاليفورنيا 415 ألف إصابة، لتصبح بذلك الولاية الأكثر تضرّراً من الوباء في الولايات المتّحدة بأسرها، متجاوزة في ذلك ولاية نيويورك، أول بؤرة للوباء في البلاد.

لكنّ كاليفورنيا هي أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكّان، وعدد سكّانها هو أكثر من ضعف عدد سكان ولاية نيويورك.

ولغاية الأربعاء بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في ولاية كاليفورنيا أكثر من 7800 وفاة، بينها 115 سجّلت الثلاثاء.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 أغسطس و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس.