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إصابة طفل برصاص قناص حوثي جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 يوليه 2020

أصيب، طفل من أهالي منطقة الجاح، بمديرية بيت الفقيه، محافظة الحديدة (غربي اليمن)، الاربعاء 22 يوليو/ تموز 2020م، برصاص قناص حوثي.

 

 

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وذكرت مصادر محلية، أن طفلا يدعى "عبده أحمد صغير- 14 عاما"، أصيب برصاص قناص حوثي اثناء مروره من أمام منزله في قرية المرازيق بمنطقة الجاح مديرية بيت الفقيه.

 

واخترقت الرصاصة اليد اليمنى للطفل، واستقرت في البطن، بينما هرعت فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة لإسعافه ونقله إلى المستشفى الميداني بمديرية الدريهمي.

 

يشار إلى ان عشرات الابرياء من الاطفال والنساء سقطوا ضحايا رصاص القناصة الحوثيين، في محافظة الحديدة

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