شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، صباح اليوم الخميس، 23/تموز/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء الدولار 597 شراء 599 بيع السعودي 157.75 شراء 157.9 بيع Advertisements عدن الدولار 754شراء 758 بيع السعودي 198 شراء 199 بيع

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