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أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020

ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، صباح اليوم الخميس، 23/تموز/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

 

صنعاء

 

الدولار

 

597 شراء

 

 599 بيع

 

 

 

السعودي

 

157.75 شراء

 

 157.9 بيع

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عدن

 

الدولار

 

754شراء

 

 758 بيع

 

 

 

السعودي

 

198 شراء

 

 199 بيع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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