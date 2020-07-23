شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات "كورونا" في أستراليا إلى 133 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية عن تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية بالإضافة إلى وفاة خمسة أشخاص، مما يرفع عدد الوفيات في

الولاية إلى 49 حالة وفاة، وفي أستراليا إلى 133 حالة وفاة.

أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12896 إصابة تعافى منها 8653 شخصا.