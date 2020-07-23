بايدن: ترامب أول رئيس أمريكي عنصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب بأنه "أول عنصري" يصبح رئيسا للولايات المتحدة، في تصريحات استهجنتها بسرعة حملة الرئيس الجمهوري الساعي لفترة ولاية ثانية.
وطرح بايدن، الذي كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، أول رئيس أمريكي ذو بشرة سوداء، سؤالا لموظف رعاية صحية أقلقه وصف الرئيس الجمهوري لجائحة فيروس كورونا بأنه "فيروس الصين".
ورد بايدن قائلا إنه "لأمر مقزز للغاية" أن ترامب "يتعامل مع الناس على أساس لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين جاءوا".
وأضاف. "لم يفعل أي رئيس يشغل المنصب هذا قط.. لم يفعل هذا أي رئيس جمهوري.. ولم يفعله رئيس ديمقراطي. لدينا عنصريون وهم موجودون وسعوا لأن يكون لديهم رئيس منتخب.. وهو أول من قام بذلك".
وردت كاترينا بيرسون، وهي من كبار مستشاري حملة ترامب واصفة تصريحات بايدن بأنها "إهانة لذكاء الناخبين السود" قائلة إن ترامب "يحب الجميع.. ويعمل بجد لتمكين جميع الأمريكيين".
وقالت جامعة برينستون الشهر الماضي إنها حذفت اسم الرئيس السابق وودرو ويلسون من الجامعة، استنادا إلى تفكيره وسياساته العنصرية.
وأصبحت العنصرية قضية رئيسية مع اشتعال الاحتجاجات بسبب مقتل أمريكيين من أصحاب البشرة السمراء عزل على أيدي الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود لقي حتفه عندما جثا ضابط أبيض في منيابوليس بركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق.
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- قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي الصيني سجل 22 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 22 يوليو تموز، مقارنة مع 14 قبلها بيوم.
وأضافت اللجنة أنه من بين الإصابات الجديدة، كان نحو 18 في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد وحالة في إقليم لياو نينغ. أما الحالات الثلاث المتبقية فكانت وافدة من الخارج.
وسجلت الصين 31 حالة إصابة لم يظهر عليها أعراض، مقابل 22 قبلها بيوم.
وذكرت سلطات الصحة بأنه حتى يوم الأربعاء، بلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين 83729 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.
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