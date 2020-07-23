شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يسقط طائرة تركية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت غرفة العمليات الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إسقاط طائرة تركية في مدينة سرت.

Advertisements وقالت الغرفة إن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة استطلاع تركية، وقامت بإسقاطها في الساحل الغربي لمدينة سرت". وأمس الأربعاء، أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش خلال مؤتمر صحفي: أن محاور مدينتي سرت والجفرة "تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية"، مجددا تأكيد "استعداد قوات الجيش لأية مواجهة عسكرية محتملة".

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