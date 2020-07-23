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أمير الكويت يتوجّه إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

أمير الكويت يتوجّه إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح توجه فجر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لاستكمال العلاج.

 

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وكان في وداع أمير الكويت على أرض المطار نائب الأمير وولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وصباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

 

وكان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

 

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