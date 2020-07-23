شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت يتوجّه إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح توجه فجر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لاستكمال العلاج.

Advertisements وكان في وداع أمير الكويت على أرض المطار نائب الأمير وولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وصباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. وكان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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