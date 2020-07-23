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دولة الإمارات نهج إنساني فريد تحظى بسجل حافل من العطاء 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

دولة الإمارات نهج إنساني فريد تحظى بسجل حافل من العطاء 

متابعات_ الخليج 365

تحظى الإمارات بسجل حافل من العطاء اللامحدود للإنسانية ولمس العالم في ھذا الشأن الدور المؤثر للدولة في الاستجابة النوعیة والمؤثرة تجاه الجائحة، بعیداً عن المحددات الجغرافیة والسياسية والدینیة والعرقية، حيث قدمت أكثر من 1108 أطنان من المساعدات لأكثر من 75 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي حتى الآن.

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فقد صنعت الإنسانية الإماراتية في مواجهة كوفيد 19، الفارق في نواتج العمل وطريقة الأداء، حيث رسمت مساراً فريداً في كيفية التعاطي مع الجائحة من خلال إدراك مسؤولياتها في إزالة الخطر وتوجيه بوصلة العمل نحو تحقيق استباقية أكثر استيعاباً للظروف والمتغيرات، وتقديم نموذج رائع داخلياً وخارجياً في التسامح والتعاون.

  

وغني عن القول إنه لا يحتاج أحد إلى دليل على الدور الذي تضطلع به الإمارات في مجال العمل الإغاثي بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتقديم المساعدة والعون في العالم، فهي تقدم نموذجاً فريداً في العمل الإنساني أسهم في نقل ذلك الموروث إلى شعوب المعمورة، فقد آمنوا بهذه المبادئ، على اعتبار أن روح الإنسانية هي الأقوى أثراً، والأبقى عمراً.

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