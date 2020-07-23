أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

غادر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، فجر الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال علاجه الطبي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
جراح الصباح، قال في وقت سابق إن الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سیغادر الكويت، متجھا إلى الولایات المتحدة "بناء على مشورة الفریق الطبي المعالج له، لاستكمال العلاج".
وكان وزیر شؤون الدیوان الأمیري، الشیخ علي
وأجرى أمير الكويت عملية جراحية صباح الإثنين، "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح"، وفق وزير شؤون الديوان الأميري.
والسبت، صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.
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