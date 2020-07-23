بعد قرار إغلاقها..القنصلية الصينية في هيوستون تحرق وثائقها

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وعقب طلب الحكومة الأميركية من السلطات الصينية إغلاق قنصليتها في هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس، شوهد دخان يتصاعد من داخل القنصلية حيث كانت تحرق وثائق وأوراق، مساء الثلاثاء، قبل تنفيذ قرار الإغلاق، بحسب تقرير لـ”ديلي ميل”.

وبعد مشاهدة الدخان، تم الاتصال برجال الإطفاء والشرطة للحضور لكن لم يسمح القائمون على القنصلية بدخول قوات الأمن.

وأفادت تقارير صحفية من وسائل إعلام محلية بأن القائمين على القنصلية كانوا يحرقون وثائق في باحة المبنى.

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وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، ماركو روبيو، على تويتر، إن القنصلية الصينية في هيوستن “في صلب شبكة واسعة للتجسس ولعمليات نفوذ الحزب الشيوعي الصيني في الولايات المتحدة”، وكان إغلاقها مقرراً منذ “وقت طويل”.

وكتب السناتور المقرب من ترامب “أمام الجواسيس 72 ساعة للمغادرة تحت طائلة تعرضهم للتوقيف”.

وجاء الأمر بإغلاق قنصلية هيوستن بعد ساعات من توجيه وزارة العدل الأميركية اتهامات لمواطنين صينيين بالسعي لسرقة أبحاث عن لقاح ضد فيروس كورونا ولم يتضح ما إذا كانت الخطوتان مرتبطتين.