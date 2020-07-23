مصر تعلن إحصائية جديدة لوفيات وإصابات كورونا

وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وسجلت مصر، الثلاثاء، 47 حالة وفاة، بالإضافة إلى 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

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وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصر، الأربعاء، عن عدد من الإجراءات والقرارات سيتم العمل بها بداية من 26 يوليو.

تضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميا.

كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، الساعة 10 مساء، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.