كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر زلزال يضرب الصين بقوة 6.6 ريختر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن قاطعة "نييما" في منطقة التبت، تعرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى هزة أرضية.

وأشارت، إلى أن الزلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وضرب جنوب غربي منطقة التبت، ما أصاب سكان المقاطعة بحالة من الذعر.

ولم تكشف الوكالة عن الخسائر المادية أو خسائر الأرواح جراء الزلزال.

وشهدت عدة دول في العام الجاري 2020، عدة هزات أرضية، ومنها مصر، حيث تعرضت مصر خلال عام 2020 إلى عدد من الزلزال في انحاء متفرقة من محافظات الجمهورية، وسجلت منتف شهر يونيو هزة أرضية جديدة على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة والصعيد بقوة 5.2 علي قياس ريختر.