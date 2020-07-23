كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر البحرية اليونانية: نشر بوارج عسكرية في بحر إيجة بسبب الأنشطة التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر في البحرية اليونانية، أنها نشرت بوارج عسكرية في بحر إيجة بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف الطاقة قرب جزر يونانية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية، كشفت أن الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت تركيا بـ"وقف جميع خطط العمل وتجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات" في منطقة شرق المتوسط.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن على علم بأن تركيا أصدرت تنبيه "نافتكس" للتنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية.

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وطالبت واشنطن، من أنقرة بإلغاء كافة الإجراءات في هذه المنطقة.

هذا، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أول أمس الثلاثاء، إن تركيا يجب أن تتوقف عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه بشرق البحر المتوسط إذا ارادت تحقيق تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

فقد أوضح وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوس أوغلو الأسبوع الماضي، إن تركيا ستبدأ عمليات البحث الزلزالي والحفر في المياه المتنازع عليها والتي تغطيها اتفاقية بين أنقرة والحكومة السراج المنتهية ولايته.