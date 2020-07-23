شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل 67860 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 1284 وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و227514 والوفيات إلى 82771. وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

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