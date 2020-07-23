حمدوك: مشاورات لاختيار قائمة الوزراء الجدد بالسودان

كشف رئيس الحكومة السودانية الدكتور عبد الله حمدوكعن مشاورات مكثفة بينه وقوى الحرية والتغيير لاختيار وزراء جدد.



وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن المشاورات بينه وقوى الحرية والتغيير لاختيار الوزراء مستمرة، مؤكداً وجود لجان لحسم المسألة في وقت قريب.

وأضاف: "لم نمارس أي ضغوط على الوزراء من أجل تقديم استقالاتهم"، قائلا: "لا كبير على التغيير والثورة أكبر من أي شخص.. أتابع عمل الوزراء بصورة يومية".

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وكان رئيس الوزراء، قبل استقالة 7 من وزراء حكومته أبرزهم: (المالية، والخارجية، والطاقة والتعدين)، فيما أقال وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم، بعد رفضه تقديم استقالته.

ويتكون مجلس الوزراء السوداني من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، ويعينهم رئيس الحكومة من قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بالمجلس.

وفي أغسطس/آب الماضي، وقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.