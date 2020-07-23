ارتفاع ضحايا تحطم مروحية عسكرية بكولومبيا لـ11 قتيلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن قائد الجيش الكولومبي، إدواردو ثباتيرو، أنه تم العثور على جثتي جنديين كانا على متن طائرة عسكرية كولومبية تحطمت، مما يرفع الحصيلة إلى 11 شخصا.



وسبق أن تم إنقاذ ستة أشخاص وهم على قيد الحياة، وعُثر على تسع جثث.

وقال ثباتيرو على تويتر: "أبطالنا الـ 11 الذين يستقبلهم الرب في مملكة السماء هم رجال شجعان قدموا كل ما لديهم من أجل كولومبيا".

وعُثر على حطام المروحية "بلاك هوك" الثلاثاء في منطقة جوافياري جنوبي البلاد، حيث سقطت جزئيا في نهر.

وكانت المروحية تقل أفراد طاقم وجنودا كانوا يشاركون في عملية ضد منشقين من جماعة فارك السابقة، التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2016.