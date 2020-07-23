أمير الكويت يغادر للولايات المتحدة لاستكمال علاجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال فترة علاجه.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومسؤولين كويتيين كانوا في ودعاه بالمطار.
وخضع أمير الكويت، ظهر السبت الماضي، لعملية جراحية تكللت بالنجاح.
وفي أعقاب ذلك أعلن الديوان الأميري الكويتي، الاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.
كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أجرى الأحد اتصالا هاتفيا مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها واطمأن على صحته.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى أمير الكويت زيارة للولايات المتحدة، تخللها استكماله فحوصات طبية.
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