شكرا لقرائتكم "اليوم الأسود".. تويتر تكشف جديدا عن مجزرة القرصنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا تزال شركة تويتر تحقق بخفايا ما لقب باليوم الأسود أو "الأربعاء الأسود" حين استهدفت عملية قرصنة عشرات الحسابات الشهيرة، طارحة آلاف التساؤلات حول معايير حفظ بيانات المستخدمين التي يتبعها موقع التغريد الشهير.

وفي جديد تحقيقات "العصفور الأزرق"، أعلنت تويتر الخميس أن عملية القرصنة التي حصلت مستهدفة ١٣٦ حسابا لشخصيات معروفة على المنصة، ربما تمكنت من الوصول إلى بعض الرسائل الخاصة لـ ٣٦ حسابا من بينهم مسؤول منتخب في هولندا.

وأوضحت الشركة في منشور على حساب الدعم الخاص بالمنصة على تويتر أنها لم تعثر على أي أدلة أو معطيات تشي بإمكانية الوصول إلى رسائل مسؤولين منتخبين آخرين.

كما أشارت إلى أن "القراصنة" تمكنوا من الحصول على إيميلات وأرقام هواتف لبعض الحسابات المخترقة.

