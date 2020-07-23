7 مستهدفات لتطوير قطاع النقل فى رؤية مصر 2030

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف رؤية مصر 2030 توفيرنظام نقل يُحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية والمستقبلية وبما يدعم دور النقل على المستويين الإقليمى والدولي. وفي هذا الإطار، نستعرض المحاور الأساسية للرؤية التنموية للقطاع حسبما وردت بخطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط إلي مجلس النواب : 1- تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، والتركيز علي النقل متعدد الوسائط لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل. 2- تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة رخيصة لحركة النقليات وتخفيف العبء عن شبكة الطرق. Advertisements 3- تشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع حيث لا تتعدي مشاركته الحالية 4 – 5 % من جملة حجم النقليات. 4- إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة وتنمية الموارد البشرية بما يكفل الارتقاء بمستويات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط. 5- تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري لتأثيره الإيجابي القوي علي تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد والأفواج السياحية. 6- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل. 7- توفير مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة في خدمات القطاع.

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