حالة الطقس: موجة حر تضرب البلاد حتى الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 3 درجات.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق المنخفضة وتتجه للاعتدال في الجبال، وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

ومع ساعات الليل تكون الأجواء تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة ومعتدلة نسبيا إلى منعشة في الجبال.

وتكون الأجواء رطبة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية الى شمالية غربية، مع هبات نشطة أحيانا.

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بينما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق المنخفضة وتتجه للاعتدال في الجبال، الرياح شمالية إلى شمالية غربية، مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في جميع المناطق ودرجات الحرارة عند نهاية العشرينيات، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مع هبات نشطة أحيانا.