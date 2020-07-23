بالتفاصيل خطة تطوير محافظة قنا.. أبرزها التصدى للعشوائيات والأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى الحكومة اهتماما بالغاً بالصعيد فى ضوء الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمر الذي ينعكس جليا في ارتفاع الاستثمارات الحكومية الموجهة للخطط التنموية لأقاليم الصعيد سواء الجنوب أو الشمال أو الوسط. ومن ضمن محافظات إقليم جنوب الصعيد، محافظة قنا الذى قدر إجمالي الاستثمارات الحكومة المٌخصصة لها العام الجارى 2020/2021 نحو 6 مليار جنية تمول الخزانة العامة منها 67.7 %، ويُلاحظ استحواذ قطاع الخدمات الأخرى علي النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 29.4 % يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 20% ثم قطاعي خدمات التعليم والنقل والتخزين بنسبة 14.4% و12.5% علي التوالي. وفي هذا الصدد نستعرض أبرز مشروعات الصرف الصحي والخدمات الأخري العام الجاري : 1- مشروعات الصرف الصحي. التوسع الثاني لمحطة صرف قنا (110/55 ) ألف م مكعب / يوم. تطوير شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقري التابعة لمحطة صرف صحي قوص. Advertisements إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بمركز قوص ونجع حمادي وقنا. توسعات محطة صرف صحي دشنا 22/ 11 ألف م مكعب / يوم، وقنا 55 ألف م مكعب / يوم والغابة الشجرية، وقوص (30/18 ألف م مكعب / يوم) وفرشوط من 30 ألف م مكعب / يوم إلي 45 ألف م مكعب / يوم. 2- خدمات أخرى إحلال وتجديد المساجد القائمة. استكمال مراكز التدريب. تطوير الأسواق والمناطق العشوائية.

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