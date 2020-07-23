شكرا لقرائتكم خبر عن إجادة القراءة والكتابة ورخصة القيادة الأبرز.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، شروط مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، حيث يحظر تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، ووفقا للقانون يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

1 - ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

2 - إجادة القراءة والكتابة.

3 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.

4 - أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

5 - ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه باعتباره.

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6 - حصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ويستهدف القانون التصدي لظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، خاصة في ظل كثرة الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات أو "السايس"، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.