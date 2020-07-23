بسبب 10 جنيهات.. مريض نفسي يقتل والده بـ"السكين" في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

قتل عاطل والده طعنًا بسكين، بعد مشادة كلامية، داخل حي عزبة شاهين غرب مدينة المنيا، وأفادت التحريات الأولية للبحث الجنائي أنه مريض نفسي.

وتلقى مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع مشاجرة بين شاب ووالده بمنطقة عزبة شاهين، غرب المدينة، انتهت بمقتل الثاني طعنًا بسكين.

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انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن مشادة كلامية وقعت بين الاثنين، بسبب طلب الابن ويدعي (محمد.ا.م) 38 عاما، عاطل، الحصول علي مبلغ 10 جنيهات من والده "ا" 64 عاما بالمعاش، وتطور ذلك إلي مشاجرة، سدد خلالها الإبن 3 طعنات لوالده مُستخدمًا سلاح أبيض "سكين"، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بالغة أودت بحياته وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى العام.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، أن المتهم يعاني اضطرابات ومرض نفسي، وأنه كان دائم الشجار مع والده المجني عليه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهم والتحفظ عليه بقسم الشرطة لتطوير مناقشته؛ للوقوف علي ظروف وملابسات وأسباب الحادث، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.