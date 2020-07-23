ننشر نتائج 6 طعون لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظرت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، الأربعاء، 6 طعون قضائية مرفوعة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بدائرة محافظة كفر الشيخ، لتصدر المحكمة قرار البت في تلك الطعون بعد 14 ساعة كاملة، بقاعة المحكمة بمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة كفر الشيخ، وذلك بعد فحص المستندات الخاصة بطعون المرشحين.

وشُكلت المحكمة من المستشار صالح محمد كشك، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين زكريا محمد الشافعي، وعمرو فتحي حراز، وحسام الدين لويزي، ومحمد محمود السقا، وأحمد جلال أبوالفتوح، وسكرتارية ماهر قنديل.

وقضت المحكمة في الدعوى 13640 لسنة 20 قضائية، بقبول تعديل لقب المرشح مصطفى حمدي محمود جمعة، رقم 6 فردي مستقل، إلى الدكتور في كشوف قيد المرشحين باسم الدكتور مصطفى حمدي محمود جمعة، وبإزالة لقب الدكتور من اسم المرشح أحمد أحمد عبد المقصود أبو سعد، وفي الدفع بعدم دستورية المواد 1، 2 ، 4 ، 11، من القانون 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ برفضه وإحالة الدعوي لمفوضي الدولة لإعداد التقرير في الموضوع.

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وفي الدعوى رقم 13721 لسنة 20 قضائية، المرفوعة من مرشح حزب الحركة الوطنية رقم 14 رمز نمر بالنظام الفردي أحمد أحمد عبد المقصود أبو سعد، للمطالبة باستبعاد رقم 6 رمز الحصان مصطفى حمدي محمود جمعة، لعدم تطابق شروط الترشح عليه، فقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.

وقضت المحكمة في الدعاوي الثلاث المرفوعة من المهندس علي محمد العجواني، مرشح حزب مستقبل وطن، ضد مرشحي حزب النور الثلاثة أرقام 13724 لسنة 20 قضائية، ضد السيد مصطفى حسن خليفة، و13725 لسنة 20 قضائية، ضد الدكتور محمد إبراهيم منصور، و 13726 لسنة 20 قضائية، ضد طارق محمد أحمد المهدي، بقبول الدعاوي الثلاث شكلا، ورفضها موضوعًا.

وتضمنت الدعاوي الثلاث بأن مرشحي حزب النور الثلاثة عليهم أحكام جنائية، وغير مقيمين في الدائرة، ولم يستكمل أوراق ترشحهم، وعدم تواجدهم باستمرار في نفس الدائرة.

وأحالت المحكمة الدعوى رقم 13722 لسنة 20 قضائية، والمرفوعة من عضو حزب الوفد علاء الدين أحمد عبد الحميد الوشاحي، والمقيم ببندر كفر الشيخ، والمسجل برقم عضوية حزب الوفد 1510000050، ضد مرشح القائمة الوطنية عن حزب الوفد طارق مصطفى حسانين عبد الله، وشهرته طارق تهامي، إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الأولى" للاختصاص.