وسائل إعلام ليبية: الجيش يسقط طائرة استطلاع تركية غربي سرت

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي (ليبيا) (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام ليبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس يأن منصات الدفاع الجوي بالجيش الوطني الليبي أسقطت طائرة استطلاع تركية غربي مدينة سرت.

و قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن "الجيش الليبي يعد العدة لتحرير الوطن من الإرهابيين والتدخلات الأجنبية في البلاد، من خلال تحسين منظومات الدفاع والقوات الجوية ودعم كافة الأسلحة الليبية بالجيش". وأضاف: "نبشر الليبيين أن الجيش يستعد لتحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة".

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