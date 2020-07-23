اندلاع حريق في طائرة شحن إثيوبية بمطار شنغهاي بالصين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، عن اندلاع حريق في إحدى طائراتها للشحن الجوي، بمطار شنغهاي بالصين أثناء تحميل البضائع بالمطار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان صادر عن الشركة، أن طائرة شحن جوي "بي 777" ، تعرضت لحريق، وأن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح، مضيفًا أن الطائرة كانت في خدمة شحن منتظمة مجدولة من شنغهاي إلى ساو باولو – سانتياجو.



وأكد البيان أن جميع الموظفين وطاقم الطائرة في أمان بعد احتواء الحريق بالتعاون مع السلطات، لافتًا النظر إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية قد فتحت تحقيقًا حول أسباب اندلاع الحريق. طائرة شحن جوي "بي 777" ، تعرضت لحريق، وأن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح، مضيفًا أن الطائرة كانت في خدمة شحن منتظمة مجدولة من شنغهاي إلى ساو باولو – سانتياجو.وأكد البيان أن جميع الموظفين وطاقم الطائرة في أمان بعد احتواء الحريق بالتعاون مع السلطات، لافتًا النظر إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية قد فتحت تحقيقًا حول أسباب اندلاع الحريق.

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