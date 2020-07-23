شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6,6 ريختر يضرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر مقاطعة نييما في جنوب غربي منطقة التبت بالصين صباح اليوم الخميس. جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) دون ذكر مزيد من التفاصيل. كما لم تشر الوكالة إلى ما إذا كان الزلزال قد تسبب في سقوط ضحايا أو خسائر مادي

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