شكرا لقرائتكم خبر عن الكود الهندسى لذوى الإعاقة شرطا لاستخراج رخصة بناء جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الآليات التى بموجبها يحصل ذوى الاحتياجات على حقوقهم المستحقة، وفيما يلى نستعرض كيفية تهيئة المباني والمنشآت الجديدة لهم لتيسير الحركة اليومية لهم.

وفقا للائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات التابعة لها والوزارة المختصة بالتنمية المحلية والجهات التابعة لها بما يأتي:

1. عدم إصدار تراخيص المباني الجديدة بشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

2. توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمنشآت القائمة بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.

3.توفير التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين ولحين إتاحة استخدامها بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة.

ويجب مراعاة الالتزام بأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمباني القائمة العامة والمباني المخصصة، والالتزام بالاشتراطات العامة الآتية:

4. توفير مكان الانتظار سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود علامات إرشادية وتحديده على الأرض طبقا لبنود الكود المصري.

5. ألا تزيد ارتفاع الرصيف عند المداخل على 15 سم مع عمل منحدر بميل مناسب.

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6. تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع الإرشادات واللافتات التي توضح ذلك.

7. توفير المنحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة أو العكازات عند وجود أي فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى طبقا لبنود الكود المصري عند مدخل المبنى.

8. استخدام رافعة كهربائية في حالة تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين مستويين بالمداخل.

9. تصميم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق طبقا للكود المصري.

10. توفير مصعد على الأقل طبقا للكود المصري في حالة المباني متعددة الطوابق.

11.ألا يقل العرض الصافي للأبواب عن0.85 متر ، كما يجب أن يكون الباب سهل الفتح طبقاً للكود المصري .

12. توفير دورة مياه واحدة على الأقل بالدور طبقا للكود المصري.

13. أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق، على أن تكون مستوية تماما بدون بروزات، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف أو بها بوزات قد تؤثر على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة.