لتقييد حركة المواطنين.. سلطات طنجة تضع متاريس إسمنتية في شوارع منطقة دار التونسي

وضعت السلطات المحلية، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، في طنجة، متاريس في شوارع، وأحياء منطقة “دار التونسي” لتقييد حركة المواطنين، والسير والجولان، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المدينة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن السلطات المحلية استعانت بالجرافات لوضع المتاريس الاسمنتية، من أجل تقييد حركة السير والجولان في المنطقة المذكورة.
ورجحت المعطيات ذاتها قرار السلطات بوضع متاريس في منطقة “دار التونسي” إلى ظهور بؤر عائلية، وصناعية.
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