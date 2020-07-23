شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج والان نبدء بالتفاصيل

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير شؤون الديوان الأميري قوله اليوم الخميس إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر البلاد فجر اليوم إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج. وقال الوزير إن هذا الأمر يأتي "بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج لسموه وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.