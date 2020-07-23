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تونس .. إيقاف 44 مهاجرًا غير شرعي

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أوقفت وحدات الحرس البحري التونسي 44 مهاجرًا غير شرعي، في أربع عمليات هجرة غير نظامية، انطلقت من شواطئ محافظة المهدية جنوب تونس العاصمة نحو الأراضي الإيطالية.

وأفاد مصدر من الحرس البحري في تصريح له اليوم، أنه تم خلال العمليات الأربع مصادرة 4 مراكب صيد استعملت خلال عملية الهجرة المذكورة ، و 5 محركات كانت ضمن الأغراض المحملة على المراكب. ولفت النظر أنه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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