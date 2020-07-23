شكرا لقرائتكم خبر عن تونس .. إيقاف 44 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد مصدر من الحرس البحري في تصريح له اليوم، أنه تم خلال العمليات الأربع مصادرة 4 مراكب صيد استعملت خلال عملية الهجرة المذكورة ، و 5 محركات كانت ضمن الأغراض المحملة على المراكب. ولفت النظر أنه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
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