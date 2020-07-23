شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بالمنامة: حجر للقادمين وفتح جسر الملك فهد للعائدين والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة في البحرين، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بمملكة البحرين منها الحجر الصحي لمدة ١٠ أيام للقادمين إليها.

وقالت عبر "تويتر":" تود السفارة في المنامة إحاطة المواطنين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي(ترانزيت)، أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بمملكة البحرين ومن ذلك الحجر الصحي لمدة ١٠ أيام، ولذلك جرى التنويه، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية".

وأضافت السفارة: "إبتداءً من اليوم، تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة عبر جسر الملك فهد دون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة"