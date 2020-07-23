"مجرد ظل".. التحالف الدولي يسخر من فلول داعش بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نائب قائد قوات التحالف الدولي ضد داعش، أنه لم يعد يخشى عودة ظهور التنظيم الإرهابي في العراق.



ووصف الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان من بغداد، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع صحفيين بالبنتاجون، بقايا تنظيم داعش في العراق بأنها "ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق".

وقال إنه حتى إذا كان التحالف الدولي "يدرك أنه لن يتم القضاء على داعش بالكامل"، فإن اضمحلال قوة التنظيم الإرهابي "سمحت لنا بخفض وجودنا هنا في العراق".

وأضاف أن التحالف بنى حتى الآن خططه على خطر عودة داعش لكن "نحن نبتعد عن هذا الأمر، لأنه بكل بساطة لا يحدث".

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وشدد على أن تنظيم داعش "يجد صعوبة في العثور على ملجأ حتى في المناطق الريفية. إن قادته، وأمواله، ولوجستياته، ووسائل إعلامه ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق".

وأضاف أن "إحدى علامات النجاح هي قدرة التنظيم على السيطرة على أراض"، قائلا: "عندما نصل إلى مرحلة لا يكون فيها سوى تمرد صغير يختبئ في مناطق ريفية، في كهوف وجبال، نكون قد نجحنا بشكل عام".

وبحسب الجنرال إيكمان فإن التحالف سلّم بالفعل عدداً من القواعد العسكرية إلى الجيش العراقي، مشيراً إلى معسكر "بسماية" التدريبي الضخم القريب من بغداد، حيث بُنيت قرية وهمية لتدريب الجنود على القتال الحضري، ستتسلّمه القوات العراقية السبت.

ولدى الولايات المتحدة رسمياً 5200 جندي في العراق. أما في سوريا فلم يعد البنتاجون ينشر أعداد عسكرييه المنتشرين في شمال شرق هذا البلد.