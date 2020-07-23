البحرية السعودية تحتفي بتعويم أول سفينة قتالية "كورفيت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت القوات البحرية السعودية، بتعويم أول سفينة من نوع كورفيت (أفانتي 2200) القتالية إلى الخدمة؛ حيث تحمل اسم سفينة جلالة الملك الجبيل ضمن مشروع السروات.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، فإن الاحتفال أقيم عبر بث مباشر بين قيادة القوات البحرية السعودية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمدينة سان فرناندو في إسبانيا.

وتتميز سفن مشروع السروات باحتوائها على أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التھديدات الجوية كافة والسطحية وتحت السطحية وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتھا الكثير من سفن بحريات العالم.

وتمثل سفن مشروع السروات إضافة قوية لقدرات البحرية السعودية لحماية مصالح المملكة, بالإضافة إلى تصنيع 5 سفن عسكرية.

ويشمل (السروات) الخدمات التدريبية للأطقم ومشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل.





ومن المتوقع وصول (سفينة جلالة الملك الجبيل) إلى السعودية نھاية عام 2021 ،على أن تسلم السفن الأخرى نھاية عام 2023.

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ومشـروع السـروات نتـاج الشـراكة بـين الشـركة السـعودية للصـناعات العسـكرية (SAMI) وشـركة نافانتيا الإسبانية، لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية تحقيقاً.

ويعد المشروع ترجمة فعلية لإعلان ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيـز آل سعود بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول العـام 2030، فـي حـين سيسھم ھذا المشروع في توطين مايصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكـة وتطـوير منظومـة الـدفاع.





وستزود سفينة جلالة الملك الجبيل والسفن الأخرى كافة التابعـة للقـوات البحريـة الملكيـة السـعودية بأول نظام إدارة قتال سعودي "100%" تحت اسـم (حـزم HAZEM) يتضـمن حقـوق ملكيـة فكريـة "IP" مملوكة للشركة السعودية "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية، وهو الأول من نوعه فـي الشـرق الأوسط.

ويجري تطوير (حزم) كجـزء مـن مھمـة شـركة "سـامي نافانتيـا" ضـمن مشـروع "أفـانتي 2200" لتلبيـة المتطلبات القتالية والدفاعية للقوات البحرية الملكية السعودية.

ويشـارك 11 مھندسـاً ومھندسة سعوديين بالعمل على مشروع السروات لبناء سفن "أفانتي 2200" المشـترك علـى مـدى 24 إلـى 36 شھرا.

ومن المقرر أن يكون تصنيع وبناء الكورفيت الخامس بالكامل بالمملكة، على أن يجھز نظـام إدارة القتـال السـعودي "حـزم" ويركب على الكورفيت الرابع والخامس داخل المملكة.