ترامب: لم اطلب من سفيرنا فى لندن العمل لصالح ملاعب الجولف التى املكها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يطلب من سفيره في المملكة المتحدة الضغط على الحكومة البريطانية للترويج لصالح ملاعبه للجولف كمكان لبطولة بريطانيا المفتوحة.



وقد كشف السفير الأمريكي لدى المملكة المتحدة أن ترامب طلب منه دفع الحكومة البريطانية للترويج لممتلكاته هناك.

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أفادت شبكة CNN انا جاري التحقيق مع مبعوث الرئيس اللامريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة من قبل هيئة الرقابة الداخلية في وزارة الخارجية بعد عدد من الشكاوي تأتي الادعاءات ضد جونسون بعد تقارير في صحيفة نيويورك تايمز بأن السفير سعى إلى استخدام منصبه لصالح العلاقات التجارية للرئيس ترامب في المملكة المتحدة الأمر الذي تسبب في ضغط على بريطانيا.

وقالت مصادر لشبكة CNN إن سلوك السفير في لندن كان موضوع تحقيق أجراه مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية.

ورفض مكتب المفتش العام التعليق على تقرير سي إن إن ، وقال إن تفتيش المكتب لسفارة لندن لم يتم اعلانه بعد.