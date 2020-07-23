جرائم أردوغان.. 98% زيادة بأعداد ضحايا الاستغلال الجنسى من الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

كشف تقرير رسمي ارتفاع أعداد الجرائم التي يتورط فيها الأطفال، سواء كانوا من الأتراك أو من الأجانب، بنحو 15% في الفترة بين عامي 2015 و2019.



وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء التركية أن عدد الأطفال المستدعين إلى وحدات الأمن في عام 2019 بسبب التورط في الجرائم ارتفع إلى 511 ألفًا و247 طفلًا، بزيادة بلغت 5.8% مقارنة بعام 2018، بينما كان العدد 443 ألفًا و887 طفلًا في عام 2015.

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ولفت التقرير إلى أن 119 ألفًا و9 أطفال تعرضوا للإصابة في جرائم خلال عام 2019، وأن 31 ألفًا و445 آخرين ضحايا لجرائم الاعتداء الجنسي، و22 ألفًا و683 آخر ضحايا لجرائم ضد أسرهم.

وبهذا يكون عدد الأطفال ضحايا وقائع الاعتداء الجنسي قد ارتفع من 16 ألفًا و258 طفلًا في عام 2015، إلى 31 ألفًا و445 طفلًا في عام 2019، بزيادة بنحو 93%.

وكان المحامي التركي طارق فاضل أونيل، قال عبر تويتر إن القضاء التركي نظر خلال شهر واحد مئات القضاي مرتبطة بالأطفال أغلبها لجرائم الاستغلال الجنسي، ما يشير إلى كارثة مسكوت عنها داخل المجتمع التركي.

المحامي قال في سلسلة تغريدات: "لقد فحصت القرارات الصادرة عن الدائرة 14 من محكمة الجنايات بمجلس الدولة خلال الشهر الأخير. ووجدت أن 990 قضية من بين 1000 قضية نظرتها المحكمة في شهر واحد، متعلقة بوقائع الاستغلال الجنسي للأطفال".