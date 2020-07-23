تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة بعنوان "كلنا الجيش المصرى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حملة تحت عنوان "كلنا الجيش المصري"، وذلك بعد إعلان مجلس النواب المصري تأييد تحركات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي ومجابهة التهديدات المتصاعدة للأمن القومي المصري والليبي خاصة بعد ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا . Advertisements شارك فى الحملة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد كبير من الشخصيات العامة.

















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