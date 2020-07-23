السعودية تنفي دراسة تطبيق "ضريبة الدخل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب ا)
نفت السعودية، مساء الأربعاء، وجود دراسة في المملكة لتطبيق ضريبة الدخل مؤكدة أن هذا الموضوع "ليس مطروحاً للنقاش".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية محمد الجدعان بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، قوله "إنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء السعودي أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية".
كما أكد المصدر السعودي في بيانه "أن تطبيق ضريبة الدخل ليس مطروحاً للنقاش أساساً".
وكانت وكالات الأنباء العالمية نقلت عن وزير المالية السعودي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قوله إن "ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد، ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء".
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