التقنيون يتجولون في كبائن خطبة عرفة

السعودية- ليندا سليم:

وقف وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، ميدانياً على مقر كبائن ترجمة خطبة يوم عرفة للتأكد من جاهزيتها استعداداً لموسم حج هذا العام ١٤٤١ه، بحضور كل من الوكيل المساعد للترجمة والشؤون التقنية المهندس بندر بن محمد الخزيم، مدير عام اللغات والترجمة

المهندس وسام بن محمد مقادمي، وفريق تقنية المعلومات والبنية التحتية.وأكد وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنيةأستاذ أحمد الحميدي جاهزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لنقل بث الخطبة في يوم عرفة حيث تم التأكد من كافة التجهيزات التقنية والأجهزة المخصصة لترجمة الخطبة واستعداد فريق العمل.وأضاف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس يولي حرصه واهتمامه بمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة، حيث إن معاليه يحث جميع القائمين على ترجمة الخطبة ببذل قصارى جهودهم لإيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -، وكذلك نشر تعاليم هذا الدين السمح.