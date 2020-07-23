استئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بالمطارات العراقية

من المقرر أن تستأنف المطارات العراقية يوم غد الخميس الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بعد توقف دام عدة أشهر على خلفية الإجراءات الوقائية بعد تفشي فيروس كورونا.
وقال جهاد كاظم المسئول الإعلامي بسلطة الطيران العراقية إنسلطة الطيران العراقية ستعيد يوم غد الخميس افتتاح المطارات العراقية أمام الرحلات الداخلية والخارجية بعد استحصال موافقة اللجنة العليا للسلامة والصحة الوطنية المعنية بفيروس كورونا بعد توقف دام عدة أشهر.
وأضاف كاظم أن سلطة الطيران العراقية اتخذت جميع إجراءات السلامة الصحية والوقائية في أروقة المطارات بالنسبة للعاملين وطواقم العمل الوطنية، فضلا عن إجراءات صحية في صالات الاستقبال والمغادرة وإدارات المطارات لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
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