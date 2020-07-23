ترامب يعلن إرسال مزيد من عناصر الأمن الفيدراليين إلى المدن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال مزيد من عناصر الأمن الفيدراليين إلى المدن الأمريكية لمكافحة أعمال العنف في توسيع لعملية "الأسطورة" الأمنية لتشمل عدة مدن جديدة.

ووفقًا لوكالة أنباء رويترز، قال ترامب، اليوم الأربعاء: "اليوم أعلن عن زيادة عناصر الأمن الفيدراليين في المجتمعات الأمريكية التي تعمها أعمال العنف"، مضيفا أن السلطات الفيدرالية لا يوجد لديها "أي خيار آخر سوى التدخل" على خلفية ارتفاع عدد ضحايا الجرائم في عدد من المدن الكبرى.

وتابع ترامب قائلا: "يجب وقف إراقة الدماء، وإن إراقة الدماء هذه ستوقف".

وأشار إلى أن السلطات الفدرالية

لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تصاعد العنف في مدينة شيكاغو، التي وصف ترامب الوضع الأمني فيها في وقت سابق، بأنه أسوأ مما هو في أفغانستان.

وأضاف أنه ربما لم تعان أي مدينة أخرى أكثر مما عانته شيكاغو من العنف.

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وأكد أن السلطات الفيدرالية سترسل عناصر الأمن إلى المدن الأخرى أيضا، التي تحتاج المساعدة في إطار عملية "الأسطورة"، مشيرا إلى أن وزارة العدل ستقدم 61 مليون دولار لتوظيف مزيد من أفراد الشرطة في المدن

في إطار العملية.

وحمل ترامب الحركات اليسارية المسؤولية عن تنامي العنف، بعد دعواتها لحل أجهزة الشرطة في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد في ولاية مينيسوتا في مايو الماضي.

وتتضمن عملية "الأسطورة" نشر مزيد من عناصر الأمن الفدراليين في المدن التي تشهد تصاعدا لأعمال العنف في الأيام الأخيرة. وتم إطلاق عليها هذا الاسم تكريما للطفل المدعو ليجيند تاليفيرو، الذي قتل أثناء أعمال العنف في مدينة كنساس سيتي بولاية ميزوري.

وأوضح المدعي العام الأمريكي، وزير العدل ويليام بار أن أكثر من 200 من عناصر الأمن الفدراليين يعملون حاليا في كنساس سيتي في إطار العملية، وسيتم إرسال عدد مشابه من العناصر إلى شيكاغو بولاية إيلينوي، وأكثر من 35 عنصرا إلى مدينة ألبوكيركي بولاية نيومكسيكو.