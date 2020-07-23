النمسا تدعو لتوسيع التعاون الدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، ضرورة توسيع التعاون الدولى لمواجهة الهجرة غير الشرعية .

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزاري لمكافحة الهجرة غير الشرعية على طرق شرق البحر الأبيض المتوسط اليوم / الأربعاء/، والذي تستمر أعماله يومين في قصر هوفبورج بوسط العاصمة النمساوية فيينا.

وقال نهيمر، إنه من المهم التركيز على رفع قدرات حرس الحدود والتوسع

في برامج الإعادة إلى الوطن ومكافحة تهريب البشر وتقييد إجراءات اللجوء.وأشار إلى أن بلاده تحرص على مد جسور التعاون مع دول غرب البلقان، مشيرا إلى أن هدف النمسا هو دعم البلدان على طول طرق الهجرة؛ من أجل منع الهجرة غير النظامية بشكل جماعي مشترك.وتابع نهيمر قائلا إن "علينا أن نفعل المزيد وننسق بشكل أفضل"، لافتا إلى أن بلاده تود أيضًا في أول يوليو الجاري مبادرات جديدة لدعم هذا الهدف .وأضاف " علينا أن نكون أقوياء، وأن ندعم الدول الأخرى في تنفيذ إجراءات اللجوء؛ لكي تصبح أسرع وأكثر كفاءة".شارك في المؤتمر وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، ووزراء الداخلية والهجرة في الدنمارك واليونان وسلوفينيا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا وكرواتيا، وعدة وفود وقيادات في الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس).