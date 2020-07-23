أكد وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، ضرورة توسيع التعاون الدولى لمواجهة الهجرة غير الشرعية .
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزاري لمكافحة الهجرة غير الشرعية على طرق شرق البحر الأبيض المتوسط اليوم / الأربعاء/، والذي تستمر أعماله يومين في قصر هوفبورج بوسط العاصمة النمساوية فيينا.
وقال نهيمر، إنه من المهم التركيز على رفع قدرات حرس الحدود والتوسع
وأشار إلى أن بلاده تحرص على مد جسور التعاون مع دول غرب البلقان، مشيرا إلى أن هدف النمسا هو دعم البلدان على طول طرق الهجرة؛ من أجل منع الهجرة غير النظامية بشكل جماعي مشترك.
وتابع نهيمر قائلا إن "علينا أن نفعل المزيد وننسق بشكل أفضل"، لافتا إلى أن بلاده تود أيضًا في أول يوليو الجاري مبادرات جديدة لدعم هذا الهدف .
وأضاف " علينا أن نكون أقوياء، وأن ندعم الدول الأخرى في تنفيذ إجراءات اللجوء؛ لكي تصبح أسرع وأكثر كفاءة".
شارك في المؤتمر وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، ووزراء الداخلية والهجرة في الدنمارك واليونان وسلوفينيا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا وكرواتيا، وعدة وفود وقيادات في الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس).
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تدعو لتوسيع التعاون الدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.