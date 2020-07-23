المغرب: تسجيل 220 إصابة جديدة بكورونا.. و247 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 17 ألفا و962 حالة.
وأوضحت الصحة المغربية، في بيان اليومالأربعاء- أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ مليون و47 ألفا و871 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب.
وأضافت الصحة في بيانها، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة، أربع حالات منها في مراكش والخامسة بمدينة طنجة، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 285 حالة، كما تم تسجيل 247 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 15 ألفا و636 حالة.
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