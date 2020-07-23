إثيوبيا: النيل لنا وأصبح الآن في بحيرة

أبدى وزير خارجية إثيوبيا غيدو أندارجاشو، سعادته بانتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة قائلا: «النيل لنا».

حيث كتب في رسالة تهئنة عبر «تويتر» باللغة الأمهرية: «تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة في الحقيقة.. النيل لنا».

وأثارت تهنئة الوزير الإثيوبي استفزاز المصريين على «تويتر»، مما دفع بعضهم للتعليق على أندارجاشو بنشر صور لجاهزية الجيش المصري، بينما دعا آخرون إلى رحيل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء السد بسبب موسم هطول الأمطار.