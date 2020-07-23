توقيف خلية تكفيرية في تونس

وقالت الداخلية، في بيان صحفي، إن الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وبالتّنسيق مع مصلحة التّوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسوسة تمكنت من كشف الخلية التي تنشط بين ولايات سوسة والقصرين وقابس.
ووفق البيان، فشل البعض من الخلية في الالتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصّنة بالجبال، ليشرعوا في تلقّي تكوين في صناعة المتفجّرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة بمناطق النّزاع. وقاموا بتكوين مجموعة «goupe» للتّواصل السرّي والآمن عبر وسائل التّواصل الاجتماعي أطلقوا عليها مجموعة «الذّئاب المنفردة».
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