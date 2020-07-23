كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب منطقة زيزانغ الغربية في الصين. وأضاف أن الزلزال كان على عمق بسيط بلغ خمسة كيلومترات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة زيزانغ الغربية في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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