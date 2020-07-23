كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: إغلاق قنصليات صينية أخرى وارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن معظم حكام الولايات يعكفون حاليا على بحث العودة إلى المدارس، لافتا إلى أنه يرغب في رؤية المدارس تفتح بنسبة 100%.

وأضاف "ترامب"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي الذي بثته قناة العربية قبل قليل، أن "أمر ارتداء الكمامة متروك لحكام الولايات لكن أنصح بوضعها".

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك بعض المدن تعج بالمشاكل كشيكاغو وديترويت، مشيرا إلى أن وباء كورونا استفحل في شيكاغو بسبب إعادة فتحها.

وعن العلاقات مع الصين، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن احتمال إغلاق قنصليات صينية أخرى وارد، مضيفا: كنا الأفضل اقتصاديا قبل دخول الطاعون الصيني. Advertisements