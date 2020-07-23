كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: قواتنا مستعدة للرد على أي هجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش جاهزة ومستعدة للرد على أي هجوم وتحرير ليبيا من الإرهابيين والمرتزقة.

وأكد المسماري، على جاهزية الجيش للرد على أي عدوان على قواته، مشيرًا إلى أنهم التزموا بكافة المبادرات السابقة وأوقفوا إطلاق النار بعد إعلان القاهرة.

Advertisements

وشدد على أن الجيش الليبي يؤمن بالحل السياسي للأزمة من أجل مصلحة الليبيين، في نفس الوقت عليه الاستعداد لأي مواجهة عسكرية في ليبيا.

ووجه رسالة إلى الليبيين، بأن الجيش الليبي يعد العدة لتحرير الوطن من الإرهابيين والتدخلات الأجنبية في البلاد، من خلال تحسين منظومات الدفاع والقوات الجوية ودعم كافة الأسلحة الليبية بالجيش، وقال: "نبشر الليبيين أن الجيش يستعد لنحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة"، وذكر أنه تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية.

من جانبه، أكد العميد خالد المحجوب، ‏مدير التوجيه المعنوي للجيش الوطني الليبي، على قدرة القوات البحريو على استهداف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية.